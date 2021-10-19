مقطع فيديو لمنتخب سيدات الكونغو يثير غضب "فيفا" ولاعبي كرة القدم

أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن "قلقه البالغ" من الصور التي انتشرت أخيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي لمنتخب الكونغو الديمقراطية للسيدات تحت 20 سنة.

ونشر اتحاد اللاعبين العالمي لكرة القدم لقطات فيديو تظهر تدريبات الفريق في الشارع قبل مباراة تأهيلية لكأس العالم تحت 20 سنة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وقال حساب اتحاد اللاعبين "فيفبرو" عبر تويتر إن مقطع الفيديو الذي نشره الخميس، يُظهر الفريق ينفذ تدريبات على طريق ترابي في ظل مرور السيارات والدراجات النارية، وعند نقطة ما، قطعت التدريبات حيث كانت شاحنة تمر على الطريق بين اللاعبات.

وعلق "فيفا" في بيان أرسله إلى شبكة الأنباء الأمريكية: "رفاهية اللاعب هي أولوية قصوى بالنسبة لنا، وقد اتخذنا خطوات فورية مع السلطات في البلاد، بما في ذلك الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، لضمان سلامة ورفاهية جميع اللاعبين المشاركين".

فيما قال "فيفبرو" إن اتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم لم يحجز وقتا كافيا للتدريب على أرض الملعب قبل المباراة المرتقبة للفريق والتي ستحسم التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022، ضد الكاميرون في 25 سبتمبر/ أيلول، والتي خسرها الفريق الكونغولي 4-0 على أرضه.

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