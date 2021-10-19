مانشستر سيتي يسحق بروج بخماسية

أحرز رياض محرز هدفين، وقدم مانشستر سيتي أداء مسيطرا بعيدا عن ملعبه ليستعيد توازنه ويسحق مضيفه كلوب بروج 5-1 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وهز جواو كانسيلو ومحرز الشباك ليتقدم بطل إنجلترا 2-صفر بنهاية الشوط الأول باستاد يان برايدل وأضاف كايل ووكر والبديل الشاب كول بالمر ومحرز مجددا ثلاثة أهداف أخرى بعد الاستراحة.

وسجل هانز فاناكن هدف بروج الوحيد قبل تسع دقائق على النهاية.

وجاء انتصار سيتي السهل بعد خسارته خارج ملعبه أمام باريس سان جيرمان في مباراته السابقة بالمجموعة الأولى ورفع رصيده إلى ست نقاط، متقدما بنقطتين على منافسه البلجيكي.