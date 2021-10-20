إبراهيموفيتش ينجو وغريزمان يطرد... ألعاب عنيفة في دوري الأبطال... فيديو

وشهد اللقاء الأول تدخلا عنيفا قام به السويدي على سانشيل مانغولو، مدافع بورتو في الدقيقة 87، حيث رفع رجله بطريقة خطرة ليضرب المدافع على وجهه.
Vê-se bem que o @Ibra_official nem lhe toca! 😬 pic.twitter.com/Hi2K6086wV— José Lemos (@Despacha_o_Gajo) October 19, 2021
واكتفى حكم اللقاء الألماني، فيليكس بريش، بإشهار البطاقة الصفراء وسط ذهول اللاعبين.
هذا ولم يسعف الحظ الفرنسي غريزمان الذي تعرض لبطاقة حمراء في لقاء ليفربول وأتلتيكو مدريد بعد لعبة خطيرة كان ضحيتها البرازيلي فيرمينيو، حيث أصيب البرازيلي بوجهه الأمر الذي دعا الحكم لإشهار البطاقة الحمراء.
Horrific this by Griezmann, could’ve really hurt Firmino.— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) October 19, 2021
Luckily Liverpool’s No. 9 is okay. pic.twitter.com/Rx9WjmnKF5
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