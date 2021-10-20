سيميوني يعلق على حادثة تجاهله لكلوب.. "لا أريد المصافحة القسرية".. فيديو

كشف الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد عن سبب رفضه مصافحة نظيره يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عقب مواجهة الفريقين، أمس الثلاثاء، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسابانية: "أنا عادة لا أفعل ذلك بعد المباريات لأنني لا أحب ذلك، لا أحب التحية القسرية (الإجبار على المصافحة)، أنا أذهب سريعا من الملعب احتراما للموقف، لا أعتقد أنه أمر صحي للفائز أو الخاسر، أنا لا أشاركهم تلك الثقافة، وإذا رأيت كلوب الآن فليس لدي مشكلة في تحيته".

وأضاف سيميوني: "كانت مباراة قوية أمام فريق رائع، وعادة ما يسجلون الكثير من الأهداف في مبارياتهم، لم نبدأ كما أردنا، ولكن بعد أن سجلوا الهدف الثاني، بدأت الأمور تسير أفضل بالنسبة لنا، وكانت لدينا فرص كافية للمضي قدما، كانت لدينا أفضل فرصة في الشوط الثاني، لكن حارسهم تصدى بشكل رائع".

وأوضح: "كما رأينا سير المباراة أصبحت النتيجة 1-2، ثم 2-2، كنا أفضل في الشوط الثاني أيضا، وبعد ذلك أتى طرد غريزمان، ثم ضربة الجزاء، ثم رفض الحكم احتساب ضربة جزاء لنا، تفهمنا القرار بطرد لاعبنا على الرغم من أن لنا تفسيرنا، لكن الشيء المهم هو ما شاهده الحكم، كانت هناك بداية رائعة من ليفربول، وكان رد فعل رائعا منا بقوة للصمود بعشرة لاعبين، إذ إنه كان يمكننا إدراك التعادل بفرصة كوريا".

وبشأن طرد أحد لاعبيه، أكد سيميوني أن "الطرد أفسد الأمر، والأداء الرائع في المباراة يترك الفريق في لحظة مهمة للغاية، لكن من الواضح أنه كان ينظر إلى الكرة (لحظة الطرد)، حدث شيء مشابه من قبل، لكن تفسير الحكم لم يكن في صالحنا".

كما علق كلوب على الحادثة، قائلا: "لا أحب ذلك ولكن الوضع كان واضحا، كنت أريد أن أصافحه ولكن رد فعله لم يكن رائعا، في المرة المقبلة التي نرى فيها بعضنا بعضا سنتصافح بالطبع، من الواضح أنه كان غاضبا، ليس مني ولكن من المباراة، لا يوجد شيء آخر".

هذا وأظهرت لقطات مصورة، توجه كلوب لمصافحة سيميوني عقب نهاية المباراة، لكن مدرب أتلتيكو مدريد ظهر يركض لغرفة الملابس دون أن يتوجه لمصافحة المدرب الألماني وهو ما أظهر الضيق على وجه الأخير.

🎥 Diego Simeone son düdükle birlikte Jürgen Klopp ile tokalaşmamak için hızla soyunma odasına gidiyor. #UCL pic.twitter.com/Jinlryk8gG — Fanatik (@fanatikcomtr) October 19, 2021

وتعرض أتلتيكو مدريد للهزيمة على ملعبه من ليفربول بنتيجة (3-2)، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.