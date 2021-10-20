أهداف مباراة إنتر ميلان وشيريف في دوري أبطال أوروبا (3-1)

نجح فريق إنتر ميلان في تحقيق فوز ثمين على نظيره شيريف تيراسبول المولدوفي، خلال مواجهتهما مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وذلك بنتيجة (3-1).

وسجل الهدف الأول لإنتر ميلان، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب جوسبي ميازا، إيدين دجيكو في الدقيقة 34، بحسب وكالة "رويترز".

وسجل أرتورو فيدال 58، الهدف الثاني، وسجل اللاعب ستيفان دي فري الهدف الثالث للإنتر في الدقيقة 67، فيما سجل هدف شيريف، اللاعب سيباستيان تيل في الدقيقة 52.

وارتفعت نقاط إنتر ميلان إلى 4 نقاط بالمركز الثالث، بعد هذا الفوز، بينما تجمد رصيد شيريف عند 6 نقاط.

ويظل فريق شيريف في المركز الأول بالمجموعة الرابعة، وذلك بفارق الأهداف عن الوصيف ريال مدريد (6 نقاط).

وتعد هذه هي الخسارة الأولى لشيريف تيراسبول، حيث كان قد فاز ضيفه شاختار دانييتسك (2-صفر)، ومضيفه ريال مدريد (2-1).

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