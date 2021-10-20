ستيف بروس يرحل عن تدريب نيوكاسل

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، رسميا، اليوم الأربعاء، رحيل المدير الفني للفريق ستيف بروس.

وقال نيوكاسل في بيان رسمي إن ستيف بروس قد ترك منصبه كمدرب للفريق بالتراضي.

#NUFC can confirm that Steve Bruce has left his position as head coach by mutual consent.



The club would like to place on record its gratitude to Steve for his contribution and wishes him well for the future. — Newcastle United FC (@NUFC) October 20, 2021

وعبر النادي عن شكره لبروس على مجهوداته مع الفريق طوال الفترة الماضية وتمنى له التوفيق في المستقبل.

وأضاف النادي أن عملية تعيين خليفة بروس جارية وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وفي السياق، ذكر موقع "ذا أثيلتك" أن بروس سيحصد 8 ملايين جنيه إسترليني كتعويض مقابل فسخ تعاقده مع نيوكاسل.

يذكر أن بروس قاد نيوكاسل في 97 مباراة حقق الفوز في 28 وتعادل في 28 وخسر 41 بجميع المسابقات.

وكانت المواجهة الأخيرة لبروس مع نيوكاسل أمام توتنهام وخسر بنتيجة 3-2 في أول مباراة بالحقبة الجديدة بعد شراء صندوق الاستثمار السعودي للنادي.

وتجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 3 نقاط في المركز التاسع عشر في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن العديد من الأسماء ارتبطت بتدريب نيوكاسل أبرزها ستيفين جيرارد، فرانك لامبارد، زين الدين زيدان، أنطونيو كونتي.