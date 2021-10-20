عودة لاعب مصري إلى القاهرة بعد علاجه في إثيوبيا

عاد، اليوم الأربعاء، لاعب كرة القدم المصري، إسلام عيسى، إلى القاهرة وذلك بعد أن قضى 3 أيام لتلقى العلاج في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن لاعب نادي بيراميدز المصري إسلام عيسى، كان قد تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه في مواجهة فريق عزام التنزاني.

وتوجه ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، بالشكر لأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، ومحمد عمر جاد سفير مصر في إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، وعدد من المسؤولين على جهودهم الضخمة خلال الأيام الماضية في تسهيل إجراءات دخول إسلام عيسى لأثيوبيا وحصوله على العلاج.

وكان إسلام عيسى قد أصيب في مباراة عزام التنزاني بدار السلام في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تعرض لكسر في الأنف وجرح قطعي، وتولى الجهاز الطبي لبيراميدز رد الكسر وخياطة الجرح، فيما انتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

وتفاقمت إصابة اللاعب حيث شعر خلال ر حلة العودة بمضاعفات نتيجة الإصابة ما دفع إدارة البعثة لترك عيسى بمرافقة طبية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا خلال وجود البعثة ترانزيت.

ودخل اللاعب إحدى المستشفيات في العاصمة الإثيوبية لعلاجه، كما وضع تحت الملاحظة وخضع لفحوصات طبية شاملة وأشعة مقطعية، وظل في المستشفى حتى اطمأن الجهاز الطبي على إمكانية عودته مرة أخرى وركوب الطائرة حتى القاهرة.

وخلال عودة اللاعب إلى القاهرة، رافقه الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لفريق بيراميدز والبرتغالي لويس عضو الجهاز الطبي للفريق.