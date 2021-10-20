لاعب يقدم شكوى ضد الأهلي المصري إلى الفيفا

يبدو أن النادي الأهلي المصري على موعد مع مشكلة جديدة، بعدما قرر أحد اللاعبين الأجانب الذين لعبوا للمارد الأحمر اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته بعد الاستغناء عنه.

وحسب بوابة "أخبار اليوم"، صعد النجم النيجيري جونيور آجاي الملف إلى "فيفا" للبت في أحقيته بالحصول على كامل قيمة عقده بعد الاستغناء عن خدماته.

ويصر آجاي على الحصول على قيمة الموسم القادم كاملا والتي تبلغ 900 ألف دولار في حين عرض الأهلي 400 ألف دولار فقط.

وبدورها تواصلت إدارة النادي الأهلي مع المحامي المتخصص في قضايا الأهلي لدى "فيفا" لمتابعة الموقف.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت في وقت سابق عن محاولات من القلعة الحمراء لعقد جلسة جديدة مع اللاعب ووكيله من أجل تقديم عرض جديد لحل الأزمة القائمة وديا.

فيما ذكرت وسائل إعلام أن الأهلي قدم عرضا لآجاي للعب في الدوري الليبي وينتظر رد اللاعب لإنهاء العلاقة بين الطرفين بشكل طيب حفاظا على العلاقة الطيبة بين الطرفين وفسخ العقد بالتراضي وعدم شكوى النادي في "فيفا".

يذكر أن آجاي خاض مع الأهلى 161 مباراة بكل البطولات منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء فى 2016، سجل 41 هدفا وصنع 30 هدفا وحصد معه 4 بطولات للدورى وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلي بجانب التتويج بدورى أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي.