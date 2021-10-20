بيليه موجها رسالة إلى جمهوره: أقترب الآن أكثر من المرمى

وجه أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، اليوم الأربعاء، رسالة إلى جمهوره وعشاقه، بعد إجرائه عملية جراحية.

وجاءت رسالة بيليه، بعد إجرائه جراحة لاستئصال ورم، مطالبا جمهوره الاستعداد لبدء الاحتفاء بمسيرته لأنه "يقترب أكثر من المرمى".

وقال بيليه في رسالته التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أدعوكم للاستعداد للاحتفال معي لأنه بنهاية كل يوم أقترب أكثر من المرمى".

Sugiro que comece a pegar fôlego para comemorar comigo, porque a cada dia que passa eu estou mais perto do gol. // I suggest you start to catch your breath to celebrate with me, because with each passing day I get closer to the goal. pic.twitter.com/lqC8oatENY — Pelé (@Pele) October 20, 2021

واكتفى بيليه بهذه الرسالة، دون الكشف عن أي تفاصيل، ومن المقرر أن يكمل عامه الـ81 عاما في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويشار بيليه لاعب منتخب البرازيل وفريقي سانتوس ونيويورك كوزموس السابق، يخضع الآن للعلاج الكيماوي بعد إزالة الورم في سبتمبر/ أيلول.

وجدير بالذكر أن الأسطورة بيليه كان قد عانى من مشاكل في فخذه لعدة لسنوات، ولم يكن يستطيع المشي بدون مساعدة، وتم تقليل ظهوره العلني حتى قبل جائحة فيروس كورونا.