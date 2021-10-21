فاتي يجدد لبرشلونة بشرط جزائي خيالي

وجاء إعلان برشلونة عن تجديد عقد لاعبه صاحب الـ19 عاما بعدما تغلب في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على دينامو كييف الأوكراني بهدف نظيف، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من دور المجموعات، ليتوجه اللاعب برفقة أسرته الى مكاتب النادي عقب اللقاء لتوقيع العقد الجديد.

وأعلن النادي الكتالوني في بيان أنه "واللاعب أنسو فاتي توصلا إلى اتفاق لتمديد عقده حتى 30 حزيران/يونيو 2027. وتم تحديد الشرط الجزائي لتحرير اللاعب بمبلغ مليار يورو".

💙❤️ الليلة عيد، الليلة عيد 😍



✅ تجديد عقد @ANSUFATI إلى 30 يونيو/حزيران 2027 بشرط جزائي قيمته مليار يورو



✍️ أنسو فاتي سيوقع عقده الجديد غداً الخميس في الكامب نو. pic.twitter.com/kRAbl7hjmd — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 20, 2021

وأصبح فاتي ثاني لاعب يمدد عقده مع برشلونة، بعد لاعب الوسط الشاب بيدري (18 عاماً) الذي سيبقى في "كامب نو" حتى عام 2026، بعدما أعلن برشلونة عن الصفقة الجديدة الخميس، علماً أن البند الجزائي لرحيله يبلغ مليار يورو أيضا.

وحسب إحصاءات "أوبتا"، يعد أنسو فاتي ثاني أكثر اللاعبين فعالية في التسديد على المرمى ببطولة الدوري الإسباني منذ فبراير/شباط 2020؛ بتسجيله 11 هدفا من 16 تسديدة فقط على المرمى، بمعدل نجاح يصل إلى 68.7%، ولا يتفوق عليه سوى أليكس فرنانديز، لاعب قادش، والذي وصل معدل نجاحه في التسديدات إلى 75%، علما أن الإحصاء شمل اللاعبين الذين سجلوا 5 أهداف فأكثر خلال هذه الفترة.