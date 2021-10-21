تصنيف الـ"فيفا"...تقدم مصري وسعودي وتراجع سوري

وقفز المنتخب السعودي للمركز 49 عالميا والسادس على صعيد القارة الآسيوية بعد تقدمه بـ7 مراكز.

بينما تقدمت منتخبات مصر والمغرب 4 مراكز، ليحتل المنتخب المغربي المركز الـ29 عالميا وجاءت مصر في المركز 44 عالميا.

وتراجع تصنيف المنتخب السوري ليحتل المرتبة الـ85 عالميا.

🇧🇪 Belgium's reign continues 🥇

🇧🇷 Brazil pushing in challenge for top spot 💪

📈France, Italy and Spain climb within the top 10 🧗‍♂️

🌍 See where your team sit on the latest #FIFARanking 👇https://t.co/8U8WVGiaYo pic.twitter.com/6rrpdYWQ2m — FIFA.com (@FIFAcom) October 21, 2021

وشهد التصنيف اقتراب المنتخب البرازيلي الذي يحتل الترتيب الثاني من بطل التصنيف المنتخب البلجيكي، بالإضافة لصعود المنتخب الفرنسي لقائمة أفضل ثلاثة ليحتل المركز الثالث عالميا بعد تقدمه لمرتبة واحدة، وخلفه المنتخب الإيطالي الذي حقق تقدما بمرتبة واحدة ليصبح الرابع على حساب تراجع المنتخب الإنجليزي الذي جاء خامسا.