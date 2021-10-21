الروسية أنجلينا ميلنيكوفا تفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للجمباز الفني

فازت الروسية أنجلينا ميلنيكوفا بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للجمباز الفني في المسابقة الفردية الشاملة، التي أقيمت في مدينة كيتاكيوشو اليابانية.

وسجلت ميلنيكوفا 56.632 نقطة، بناء على نتائج التدريبات على عارضة التوازن والقضبان غير المستوية وتمارين القبو والأرضية.

Happy Women's All-Around Final Day! 🥳 A new world champion will be crowned tonight...but who will it be? Angelina Melnikova (RGF) led the qualification round with 57.065, giving her a cushion of more than a point over Leanne Wong 🇺🇸. Here she is on Beam. #Ktakyushu2021 #GWC2021 pic.twitter.com/blcj1w3g8u — FIG (@gymnastics) October 21, 2021

وفاز بالميدالية الفضية والبرونزية الأمريكيتان ليان وونغ (56.340) وكايلا دي تشيلو (54.566). واحتلت ممثلة أخرى لروسيا فلاديسلاف أورازوفا (53.598) المركز الرابع.

كانت آخر مرة فازت فيها ممثلة لروسيا بذهبية بطولة العالم للسيدات في جميع أنحاء العالم عام 2010، ثم أصبحت علياء مصطفى بطلة العالم في هذا المجال.

تبلغ ميلنيكوفا من العمر 21 عاما، وفازت بالميدالية الذهبية في مسابقات الفرق في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، وحصلت على الميدالية البرونزية في التدريبات الفردية الشاملة والأرضية.

كما فازت ميلنيكوفا بالميدالية الفضية في دورة الألعاب 2016 في ريو دي جانيرو في مسابقات الفرق، وأربع ميداليات ذهبية في بطولة أوروبا وميداليتين فضيتين وبرونزيتين في بطولة العالم.

ستنتهي بطولة العالم في كيتاكيوشو في 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.