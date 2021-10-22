محمود الخطيب يخرج من المستشفى ويتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الأهلي

غادر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المستشفى التي كان يرقد فيه، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وعقب خروجه من المستشفى توجه الخطيب إلى القلعة الحمراء، لتقديم أوراق ترشحه لرئاسة النادي الأهلي، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

وتوجه الخطيب بنفسه بعد الخروج من المستشفى إلى النادي الأهلي، للتقدم بأوراق الترشح لرئاسة النادي، في ولاية جديدة من عام 2021 حتى عام 2025.

يشار إلى أن الخطيب تقدم بأوراق تشرحه في الوقت الضائع، حيث يغلق اليوم الجمعة باب التقدم للترشح لانتخابات الأهلي.

وكان الخطيب تعرض لوعكة صحية، خلال اليومين الماضيين، تم نقله على إثرها للمستشفى، وغادره صباح اليوم الجمعة.

وأعلن الخطيب قائمته الرئيسية لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، والتي ضمت "الرئيس محمود الخطيب، النائب العامري فاروق، أمين الصندوق خالد مرتجي".

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