إشارات صادمة من صلاح: أرغب بالبقاء في ليفربول لكن الأمر "ليس بيدي"

قال نجم كرة القدم ونادي ليفربول، المصري محمد صلاح، إنه يرغب في الاستمرار ضمن صفوف الفريق الإنجليزي حتى نهاية مسيرته الاحترافية، لكن الأمر "ليس بيده".

وفي مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس"، قال اللاعب المصري: "أرغب بالبقاء حتى اليوم الأخير من مسيرتي، لكن هذا الأمر لا أستطيع قول الكثير عنه، إنه ليس بيدي".

وأضاف أن الأمر لا يتوقف عليه وإنما على رغبة النادي في الوقت الراهن، قائلا إنه لا يتصور أن يلعب ضد ليفربول على الإطلاق، وإن ذلك من شأنه إصابته "بالحزن".

وأردف: "الأمر صعب، لا أريد التحدث عنه، لكنه سيجعلني حزينا للغاية.. دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل".

يرتبط محمد صلاح "مو" بعقد مع ليفربول حتى يونيو/ حزيران عام 2023. يتقاسم اللاعب حاليا صدارة قائمة هدافي الدوري الممتاز بسعبة أهداف.

ويمر صلاح بواحدة من أفضل بدايات المواسم في مسيرته، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل في 9 مباريات متتالية.

يحل نادي ليفربول، صاحب المرتبة الثانية في قائمة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، يوم الأحد، ضيفا على غريمه التقليدي مانسشتر يونايتد صاحب المركز السادس برصيد 14 نقطة.