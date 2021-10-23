الجزائر تعلن موعد عودة الجماهير إلى الملاعب... فيديو

أعلن وزير الشباب والرياضة الجزائري، عبد الرزاق سبقاق، عن موعد عودة الجماهير بشكل رسمي إلى الملاعب بعد فترة طويلة من إقامة المباريات دون جمهور على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وقال سبقاق خلال مؤتمر صحفي نشرته الوزراة على صفحتها في "فيسبوك"، مساء أمس الجمعة، إن عودة الجماهير إلى الملاعب ستكون بداية من نهاية الأسبوع المقبل بالتزامن مع انطلاق الجولة الثانية من الدوري المحلي لكرة القدم.

وأوضح الوزير الجزائري أن "هناك تعليمات صدرت عن رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن بفتح جميع المنشآت الرياضية للجمهور في كل التخصصات وليس فقط كرة القدم".

وأضاف أن قرارا قد صدر بالتعاون بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم واللجنة العلمية بوزارة الصحة بفتح الملاعب للجهمور ابتداء من الجولة الثانية من البطولة الوطنية (الدوري الممتاز) ابتداء من نهاية الأسبوع المقبل.

إلا أن سبقاق اشترط أن يحمل المشجع "الجواز الصحي" أي الشهادة التي تثبت تلقيه اللقاح المضاد لـ فيروس كورونا.

وكانت مباريات الجولة الأولى من الدوري الجزائري قد انطلقت أمس الجمعة بمباراة جمعت بين شباب قسنطينة ومولودية وهران، على استاد الأول، وانتهت بفوز الأخير بهدف دون مقابل.

يشار إلى أن معدل الإصابات بفيروس كورونا قد تراجع مؤخرا بشكل كبير في الجزائر.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 84 إصابة جديدة، وحالتي وفاة، بحسب صحيفة النهار المحلية.

وقالت الوزارة إن 24 ولاية (من إجمالي 58 ولاية)، لم تسجل بها أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.