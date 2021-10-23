تشيلسي المتصدر يسحق نوريتش بنتيجة 7 مقابل صفر في الدوري الإنجليزي

سجّل ميسون ماونت ثلاثية في فوز ساحق لتشيلسي "7-صفر" على متذيل الترتيب نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، ليعزز صدارته ويثبت أنه لا يزال يتمتع بقوة ضاربة رغم إصابة مهاجميه.

وطالب توماس توخيل مدرب تشيلسي مهاجميه بإظهار قدراتهم بعد إصابة روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر خلال الفوز على مالمو في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

والتزم اللاعبون بالفعل وافتتح ماونت التسجيل بتسديدة منخفضة بعد أن تسلم الكرة من جورجينيو خلال هجمة بدأها كالوم هودسون-أودوي.

ونال هودسون-أودي (20 عاما) مكافأة بعد 11 دقيقة حين أحرز الهدف الثاني مستغلا تمريرة متقنة من ماتيو كوفاتشيتش، وفقا لـ "رويترز".

وأضاف لاعب ثالث من خريجي أكاديمية تشيلسي هدفا عندما وضع ماونت الكرة في طريق ريس جيمس الذي لم يتردد في إيداعها الشباك بلمسة رائعة من فوق الحارس تيم كرول.

ويؤمن توخيل بأن نجاح تشيلسي يعتمد على التناغم بين أبناء النادي واللاعبين الأجانب واحتاج الفريق إلى 12 دقيقة في الشوط الثاني ليزيد غلته من الأهداف عبر بن تشيلويل مستغلا تمريرة كوفاتشيتش العرضية.

وزادت متاعب نوريتش سيتي، الذي لم يحقق أي فوز خلال الموسم الحالي وسجل هدفين فقط، عندما أحرز ماكس أرونز هدفا بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة 62 كما طرد زميله بن جيبسون لحصوله على الإنذار الثاني بعدها بدقيقتين فقط.

وأنقذ كرول ركلة جزاء نفذها ماونت قبل النهاية لكن حكم الفيديو المساعد أقر بأنه تحرك قبل التسديد ولم يخفق ماونت عند إعادة الركلة في الدقيقة 85.

وكلل لاعب الوسط مستواه الرائع بإكمال ثلاثيته الشخصية الأولى في مسيرته في الدقيقة 91 من متابعة لتمريرة روبن لوفتوس-تشيك.

ويملك تشيلسي 22 نقطة متقدما على ليفربول، الذي يواجه مانشستر يونايتد غدا الأحد، ولديه 18 نقطة.