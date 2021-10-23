صلاح يكشف توقعاته لموقعة "أولد ترافورد" أمام رونالدو... فيديو

جاءت تعليقات اللاعب المصري خلال مقابلة نشرتها شبكة "بي إن سبورتس" على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وتوقع صلاح أن تكون المباراة صعبة في مواجهة مانشستر يونايتد، معتبرا أن منافسه فريق جيد ولديه لاعبين ماهرين ومدير فني رائع.
🇪🇬 صلاح: "موقعة أولد ترافورد لن تكون مواجهة فردية بيني وبين رونالدو" 🇵🇹#الدوري_الإنكليزي #مانشستر_يونايتد_ليفربول #صلاح #رونالدو#beINPL #MNULIV pic.twitter.com/D6nNyMt6vd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 23, 2021
وقال مهاجم ليفربول إن يونايتد سيحاول قدر الإمكان أن يفوز بالمباراة، مشيرا إلى أن فريقه سيسعى هو الآخر للفوز حتى يحصل على النقاط الثلاث.
وعن مشاركة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة قال صلاح إنه لا يرغب في اختزال المباراة المرتقبة في مواجهة مع لاعب أو إثنين.
ومن المقرر أن يحل فريق ليفربول ضيفا على يونايتد، يوم غد، في ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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