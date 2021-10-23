صلاح يكشف توقعاته لموقعة "أولد ترافورد" أمام رونالدو... فيديو

علق مهاجم ليفربول محمد صلاح على المواجهة المقررة، غدا الأحد، بين فريقه ومانشستر يونايتد، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج).

جاءت تعليقات اللاعب المصري خلال مقابلة نشرتها شبكة "بي إن سبورتس" على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتوقع صلاح أن تكون المباراة صعبة في مواجهة مانشستر يونايتد، معتبرا أن منافسه فريق جيد ولديه لاعبين ماهرين ومدير فني رائع.

​وقال مهاجم ليفربول إن يونايتد سيحاول قدر الإمكان أن يفوز بالمباراة، مشيرا إلى أن فريقه سيسعى هو الآخر للفوز حتى يحصل على النقاط الثلاث.

وعن مشاركة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة قال صلاح إنه لا يرغب في اختزال المباراة المرتقبة في مواجهة مع لاعب أو إثنين.

ومن المقرر أن يحل فريق ليفربول ضيفا على يونايتد، يوم غد، في ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.