أهداف مباراة الأهلي والحرس الوطني (6-1) في دوري أبطال أفريقيا... فيديو

حقق فريق كرة القدم بالنادي الأهلي المصري فوزا ثمينا على ضيفه فريق الحرس الوطني النيجيري في المباراة التي أقيمت الليلة ضمن مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي بنتيجة 6-1 بإياب دور الـ 32 للمسابقة، وبهذه النتيجة تأهل الأهلي إلى دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل الفريقان في مبارة الذهاب 1-1، ليكون بذلك النتيجة النهائية للمبارتين (7-2) لصالح الأهلي المصري.

وافتتح لاعب الأهلي، محمد شريف، التسجيل مبكرا في الدقيقة 9، ثم سجل زميله محمد مجدي "أفشة" الهدف الثاني في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 35 من عمر المبارة، سجل هينسا إيسوفو، لاعب الحرس الوطني، هدف فريقه الأول لينتهي الشوط الأول من المبارة بنتيجة (2-1)، إلا أن الشوط الثاني حمل مفاجآت سارة للأهلي، حيث أحرز "أفشة" هدفه الثاني في المبارة والثالث للأهلي في الدقيقة 58، وبعدها بخمس دقائق سجل حسين الشحات الهدف الرابع في الدقيقة 65، ثم أحرز محمود عبد المنعم "كهربا" الهدف الخامس في الدقيقة 69، وفي الدقيقة 90 من عمر المبارة تمكن اللاعب حمدي فتحي من تسجيل الهدف السادس لتنتهي المباراة بنتيجة 6-1.