القضاء المصري يقضي بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الذي يستبعد مرتضى منصور ومجلس إدارته المنتخب سابقا من رئاسة نادي الزمالك.

وأصدرت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكما بقبول طعن منصور وإيقاف قرار الوزير بوقفه واستبعاد مجلس إدارته، بحسب "اليوم السابع".

وكان منصور، قد تقدم بدعوى طعن ضد قرار وزير الرياضة المصري، باستبعاده ومجلسه من رئاسة النادي.

وطالب رئيس النادي في دعواه بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

وكان قرار المديرية تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة موقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أصدرت قرارا العام الماضي بعزل مرتضى منصور بسبب وجود شبهة فساد مالي، وتكليف لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك لحين إجراء انتخابات جديدة.