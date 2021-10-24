مرتضى منصور يكشف موعد تنفيذ حكم عودته لرئاسة نادي الزمالك... فيديو

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم القضاء الإداري المصري اليوم الأحد والقاضي بعودته لرئاسة النادي.

وقال منصور في مقطع مصور أمام مقر مجلس الدولة بمحافظة الجيزة إن قرار المحكمة يمثل "عدل ربنا" في القضية.

وأضاف منصور: "هذا نصر من ربنا والحق رجع والحمد لله، والناس تأكدت أننا لا حرامية ولا كان عندنا مخالفات".

وعن موعد عودته للنادي، قال إنه أبلغ وزير الشباب أنه في حال كسب القضية لن ينفذ الحكم إلا بعد انتهاء مباراة فريق الزمالك لكرة القدم مع فريق الأهلي، وذلك من أجل استقرار الفريق.

ووجه مرتضى منصور الشكر لجماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية وجميع من ساندوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الذي يستبعد مرتضى منصور ومجلس إدارته المنتخب سابقا من رئاسة نادي الزمالك.

وكان منصور، قد تقدم بطعن ضد قرار وزير الرياضة المصري، باستبعاده ومجلسه من رئاسة النادي.

وطالب رئيس النادي في دعواه بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

وكان قرار المديرية تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة موقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أصدرت قرارا العام الماضي بعزل مرتضى منصور بسبب وجود شبهة فساد مالي، وتكليف لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك لحين إجراء انتخابات جديدة.