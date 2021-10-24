خبر سار لعشاق ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو

تلقت جماهير وعشاق نادي ريال مدريد في أنحاء العالم أخبارا سارة قبل مواجهة برشلونة، اليوم الأحد، في كلاسيكو الدوري الإسباني على ملعب "كامب نو" ضمن مباريات الجولة العاشرة من الليغا.

وأعلن المدير الفني لريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قائمة فريقه لمواجهة برشلونة، حيث شهدت تواجد الثنائي داني كارفاخال وإيدين هازارد بعد تعافيهما من الإصابة، مما يدل على جاهزيتهما للمباراة.

وضمت القائمة كلا من:

حراس المرمى: كورتوا - لونين - لوبيز.

في الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - فاييخو - ناتشو - مارسيلو - ميندي.

الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - فاسكيز - كامافينجا - بلانكو.

الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - رودريغو - فينيسيوس - ماريانو.

وكان كارفاخال قد غاب عن الملكي بسبب الإصابة التي ألمت به في مباراة فالنسيا في سبتمبر الماضي، بينما غاب هازارد عن مباراة شاختار الماضية في دوري الأبطال، بعد عودته مصاباً من مشاركته رفقة منتخب بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، بينما يحتل برشلونة المركز السابع برصيد 15 نقطة.

والتقى برشلونة وريال مدريد في 182 مباراة عبر بطولة الدوري الأسباني، فاز برشلونة في 72 مباراة بينما فاز ريال مدريد في 75 مباراة وأنتهت 35 مباراة بالتعادل.

ويقام كلاسيكو الأرض اليوم في الساعة 14:15 بتوقيت غرينتش.

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