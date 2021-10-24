ليس "محمد صلاح"... "إي سي ميلان": هذا هو فخر العرب

وغرد الحساب الرسمي للـ"روسونيري" بعبارة "فخر العرب" مرفقًا إياها مع صورة للنجم العربي.
فـــــــــــــخــــــــــــــر الــــــــــــعــــــــــــــرب 🇩🇿😍#بولونيا_ميلان | #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/SeHUxEC39k— اي سي ميلان عربي (@acmilanar) October 23, 2021
وأشار الحساب على ما يبدو إلى النجم محمد صلاح حيث أنه قد درج بين المشجعين العرب تلقيبه بفخر العرب، حيث لمح الحساب أن بن ناصر هو الفخر الحقيقي للعرب.
وجاء ذلك بعد انتصار الميلان يوم أمس السبت على نادي بولونيا، حيث أنه رغم تقدم النادي الـ"لومباردي" بهدفين، إلا أن بولونيا عدل الكفة.
وانبرى بعدها النجم الجزائري لإنقاذ نادية حيث سجل هدفًا في الدقيقة 84، ولم يكتف بذلك حيث صنع بعدها الهدف لزميله زلاتان إبراهيموفيتش، الذي دق المسمار الأخير في نعش بولونيا.
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