حفيد موسوليني في تشكيلة لاتسيو لأول مرة قبل مواجهة فيرونا

تم اختيار حفيد الدكتاتور الفاشي الإيطالي الراحل بينيتو موسوليني لأول مرة في تشكيلة لاتسيو لمواجهة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمام فيرونا اليوم الأحد.

وانضم رومانو فلورياني موسوليني (18 عاما) لتشكيلة المدرب ماوريتسيو ساري المؤلفة من 23 لاعبا لمواجهة فيرونا.

ورومانو هو الطفل الثالث لأليساندرا موسوليني وزوجها ماورو فلورياني وحفيد بينيتو موسوليني الذي كان رئيسا لوزراء إيطاليا بين 1922 و1943 بعد انقلاب فاشي.

Former Italian dictator Benito Mussolini's great grandson Romano Mussolini has been called-up to Lazio's first-team this weekend



On Wednesday, Lazio suspended their eagle trainer, Juan Bernabè, after he was filmed giving the fascist salute pic.twitter.com/H3HdPyB3vX — International Champions Cup (@IntChampionsCup) October 23, 2021

وأليساندرا عضوة سابقة في البرلمان الأوروبي عن حزب فورزا إيطاليا (إيطاليا إلى الأمام).