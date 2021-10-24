أول تعليق من محمد صلاح بعد "هاتريك الأولد ترافورد" التاريخي

علق المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على الفوز الكبير الذي حققه فريقه على مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة وإحرازه ثلاثة منها "هاتريك"، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصف صلاح، في تصريحات مع " شبكة سكاي سبورتس "، فوز فريقه بخماسية نظيفة في ملعب أولد ترافورد، بـ"الشيء العظيم"، مؤكدا أن الفريق كان يعلم أن المباراة ستكون صعبة ومتحدمة، وسيطر على المباراة بنسبة 100 % منذ البداية.

وأعرب عن سعادته بتسجيل الأهداف في كل مباراة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يكون سعيدا أكثر عندما يقوم بدور صانع اللعب لزملائه.

وأكد صلاح أن ليفربول تعود في الدوري على التفكير في كل مباراة على حدة، قائلا: "بداية الموسم كنا نحاول الفوز في كل مباراة ونحصل على الثلاث نقاط ونقدم أداء قويا على أرض الملعب، وأعتقد أننا نمتلك الجاهزية الذهنية ومدربنا يحفزنا بشكل قوي".

واكتسح فريق ليفربول مضيفه مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة على ملعب "أولد ترافورد" ضمن حسابات الجولة التاسعة من من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

افتتح نابي كيتا التسجيل بالهدف الأول بالدقيقة 5، وأحرز ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي هدف فريقه الثاني بالدقيقة 13. وفي الدقيقة 38 سجل المصري محمد صلاح هدف ليفربول الثالث في شباك مانشستر يونايتد، قبل أن يختتم الشوط الأول بالرابع في الدقيقة 45 من الوقت بدل الضائع، وضاعف صلاح حصيلة أهداف ليفربول بالهدف الخامس بالدقيقة 50.

بتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 14 في المركز السابع.