كادت أن تفتك به... جماهير برشلونة تعترض طريق كومان بعد الهزيمة... فيديو

كادت جماهير نادي برشلونة الإسباني أن تفتك بالمدير الفني للفريق رونالد كومان، بعد الهزيمة التي تلقاها في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وانتظر العشرات من مشجعي البارسا سيارة المدرب الهولندي أثناء خروجه من كامب نو، عقب هزيمة الفريق بهدفين مقابل هدف واحد.

وأحاط العشرات من مشجعي برشلونة سيارة كومان، وأخذوا يضربون عليها، ويصرخون في وجهه عبارات تطالب برحليه عن الفريق الكتالوني.

لكن كومان نجا من هذا الكمين، وتمكن في نهاية الأمر من الفرار من جموع الجماهير الغاضبة، قبل فوات الأوان.

La salida de Koeman del estadio....



Hay que cortar esta situación de raíz. No es sostenible. pic.twitter.com/1rxDTnWhyI — Universo FCBarcelona (@UNIVERSO_1899) October 24, 2021

لم يعجب برشلونة هذا السلوك من الجماهير وأصدر بيان بتغريدة على تويتر: "يدين نادي برشلونة علنا الأعمال العنيفة والازدراء التي تعرض لها مدربنا عند مغادرة كامب نو. وسيتخذ النادي إجراءات السلامة والتأديب للتأكد من أن مثل هذا الحادث المؤسف لن يتكرر".

FC Barcelona publicly condemns the violent and disdainful acts that our manager experienced when leaving the Camp Nou. The Club will take security and disciplinary measures so that such unfortunate events do not happen again. — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 24, 2021

وفاز ريال مدريد على غريمه برشلونة (2 - 1)، في المباراة، التي جمعت الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري الإسباني، التي أقيمت مساء اليوم.

تقدم ريال مدريد في الدقيقة 32 بهدف أحرزه ديفيد ألابا، مدافع الفريق، واستمرت النتيجة على هذا الوضع حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وخلال الوقت المحتسب بدل ضائع استطاع الريال إحراز الهدف الثاني لتأكيد فوزه عن طريق ماركو أسينسيو، في الدقيقة 93.

لكن فريق برشلونة الباحث عن هدف استطاع ذلك في الدقيقة 97 عن طريق سيرخيو أجويرو.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 20 نقطة مبتعدا بـ 5 نقاط عن برشلونة الذي يحل في المركز الثامن من الدوري الإسباني.