طبيب الأهلي يعلن آخر تطورات إصابة وليد سليمان وموعد عودته للملاعب

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي المصري، عن آخر تطورات إصابة اللاعب المخضرم وليد سليمان.

ونقل موقع صدى البلد عن أبو عبلة قوله أن حالة اللاعب مطمئنة، حيث خضع لكافة الفحوصات الطبية، التي أثبتت سلامته تمامًا، لكنه سيخضع للملاحظة الطبية لعدة ساعات.

ونفى الطبيب أن يكون وليد سليمان قد فقد الوعي بعد إصابته في مباراة الحرس الوطني، مؤكدا أن حالته طبيعية، لكن تم نقله للمستشفى فقط للاطمئنان عليه.

وكشف أبو عبلة أن وليد سليمان يمكنه العودة إلي مران النادي الاهلي مع عودة زملائه في الفريق الأول إلي التدريبات .

يذكر أن وليد سليمان كان قد تعرض للإصابة أثناء مباراة فريقه أمام الحرس الوطني بطل النيجر، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم مساء أمس على ملعب الأهلي we السلام، وخرج وليد سليمان من المباراة وتوجه للمستشفي بعد الاصابة التي تعرض لها خلال لقاء دورى أبطال أفريقيا .

وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف وحيد ليتأهل الأهلي بذلك إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل 1/1 أمام الحرس الوطني في لقاء الذهاب بالنيجر.