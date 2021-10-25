احتفالات صاخبة في شوارع باكستان بعد انتصارها على الهند في نهائي كأس العالم للكريكت... فيديو

هزمت باكستان الهند بفارق 10 نقاط في المباراة النهائية في كأس العالم للكريكت المقام على ملاعب مدينة دبي الرياضية، لتحصل على أول "كأس عالم" في تاريخها.

وتألق في الجانب الباكستاني بابار عزام ومحمد رضوان، في بداية المباراة، نجحت باكستان في الحصول على بداية سريعة في دبي، وقد الثنائي أداءا مميزا، بحسب ما ذكر موقع "hindustantimes".

Celebrations on the streets of Dubai after Pakistan defeated India by 10 wickets in World Cup. Video via @IamYasif. #PakvsIndia #PakistanZindabad pic.twitter.com/Z3gMTLnNhC — PTI (@PTIofficial) October 25, 2021

​احتفل عشاق رياضة الكريكت في المدن الباكستانية أمس الأحد بحصول فريق بلادهم على أول كأس للعالم على حساب غريمه التقليدي وهو الفريق الهندي.

وتدفق عشاق الرياضة في كراتشي، كبرى مدن باكستان، على الشوارع فور انتهاء المباراة بفوز بلادهم ولوحوا بعلم بلادهم من على الدراجات النارية ومن نوافذ السيارات.