كلوب يحقق رقما قياسيا ويعلق: سأفكر به حينما أشرب الجعة...فيديو

كسر الألماني يورغن كلوب رقما قياسيًا جديدا خلال مسيرته التدريبية المذهلة مع نادي ليفربول الإنكليزي بعد الفوز على نادي مانشستر يونايتد أمس الأحد بخماسية نظيفة، كأسرع مدرب يصل للانتصار رقم 200 في تاريخ النادي.

وسلط الإعلام الضوء على النجم العربي محمد صلاح بعد تسجيله لثلاثة أهداف "هاتريك"، حيث كان كلوب الوجه الآخر من "عملة الانتصار" حيث أثبت فكريا تكتيكيا عاليًا لم يسمع للـ"شياطين الحمر" من خلاله بالتنفس في الملعب.

Jurgen Klopp becomes the quickest manager to reach 2️⃣0️⃣0️⃣ wins at #LFC 👏



What a way to mark it 🔴 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 25, 2021

​وقال كلوب في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس: "لم أتوقع النتيجة، ما فعلناه بآخر ثلث باللقاء كان رائعًا".

ورد على سؤال جوال شعوره حول أن هذا أكبر فوز يحققه ليفربول في نلعب الـ"أولدترافورد" منذ قرن تقريبًا قال كلوب: "نعم هذا رائع، ولكن يجب ألّا نبالغ بالاحتفال احترامًا للخصم".

🗣 "I couldn't be happier!"



Jurgen Klopp describes Liverpool's performance as "exceptional", following the 5-0 demolition of rivals Manchester United at Old Trafford. pic.twitter.com/e3arfiFGL9 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 24, 2021

​وأظهر كلوب تواضعًا منقطع النظير عندما رد على سؤال الصحفي حول شعوره حيال كسره الرقم القياسي المذكور: "هذا رائع ولكن لا أريد التكلم عن ذلك، يوجد لدي هزائم لا أريد التفكير بها أيضًا، اليوم فزنا وسنحتفل، سأفكر في ذلك حينما أشرب البيرة".