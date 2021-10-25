فاركو وفيوتشر يخوضان أول مواجهة قوية في الدوري المصري الممتاز

تنطلق بطولة دوري "WE" المصري الممتاز، اليوم الاثنين، وتشهد أولى مبارياته مواجهة قوية بين فريقي فيوتشر إف سي "كوكاكولا سابقا" وفريق فاركو.

ذكر ذلك موقع "يالا كورة" المصري، في خبر عن الدوري المصري ، مشيرا إلى أن قوة المباراة تكمن في حجم الصفقات التي أبرمها الفريقان خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وستكون مباراة فيوتشر وفاركو، هي الأولى للفريقين في الدوري الممتاز، بحسب الموقع الذي أشار إلى أنهما التقيا في مباريات سابقة لكن في دوري الدرجة الثانية.

وأوضح الموقع أن كل فريق منهما يسعى لتجديد دمائه بصفقات جديدة للاعبين يمتلكون خبرات تمكنهم من اللعب مع أندية الدوري الممتاز.

ونجح فريق فاركو، في التعاقد مع 22 صفقة جديدة، بينما أبرم فريق فيوتشر 27 صفقة.

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