ماذا قال محمد صلاح بعد اكتساح ليفربول لليونايتد بخماسية نظيفة في أولد ترافورد

علق اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الاثنين، بعد فوز فريقه على مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة..

ونشر صلاح صورة له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يخرج لسانه، وكتب معها مؤكدا أنه "مع فريق ليفربول يجب أن يكون الفوز دائما هو الخيار الوحيد".

وتعرض فريق مانشستر يونايتد لهزيمة نكراء أمام فريق ليفربول، بخمسة أهداف نظيفة، في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد، والذي أقيم في ملعب "أولد ترافورد".

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وأحرز فريق "الريدز" 4 أهداف في الشوط الأول للمباراة منها اثنان لصلاح، أعقبه تسجيل "ليفربول" الهدف الخامس في شباك مان يونايتد، عبر صلاح أيضا.

ومع نتيجة مبارة أمس الأحد، تمكن فريق ليفربول من رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 14 في المركز السابع.

وفي تعقيبه على هزيمة فريقه "مانشستر يونايتد"، قال نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في رسالة إلى مشجعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه "في بعض الأحيان تكون النتيجة ليست تلك التي نكافح من أجلها، وأحيانا لا تكون النتيجة هي النتيجة التي نريدها".