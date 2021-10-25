أول إجراء من مانشستر يونايتد بعد الهزيمة المذلة من ليفربول

اتخذ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أول إجراء بعد الهزيمة المذلة التي تكبدها الشياطين الحمر أمس الأحد على يد ليفربول بخماسية نظيفة.

وقالت وسائل إعلام بريطانية ، إن المدير العام لنادي مانشستر يونايتد ريتشارد أرنولد قرر إلغاء كل المواعيد اليوم الاثنين من أجل إجراء محادثات مع مالك النادي جويل جليزر بشأن مستقبل مدرب الفريق النرويجي أولي غونار سولشاير.

وتعرض فريق مانشستر يونايتد لهزيمة قوية أمام فريق ليفربول، بخمسة أهداف نظيفة، في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي أقيم في ملعب "أولد ترافورد". وأحرز فريق "الريدز" 4 أهداف في الشوط الأول للمباراة منها اثنان لصلاح، أعقبه تسجيل "ليفربول" الهدف الخامس في شباك مان يونايتد، عبر صلاح أيضا.

ومع نتيجة مبارة أمس الأحد، تمكن فريق ليفربول من رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 14 في المركز السابع.

وفي تعقيبه على هزيمة انشستر يونايتد، قال نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في رسالة إلى مشجعيه، إنه "في بعض الأحيان تكون النتيجة ليست تلك التي نكافح من أجلها، وأحيانا لا تكون النتيجة هي النتيجة التي نريدها"، فيما اعترف مدرب الفريق سولشاير بأن فريقه "وصل إلى الحضيض لكنه رفض أي فكرة بشأن الاستقالة من منصبه".