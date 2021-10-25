الحبس وغرامة مالية عقوبة التعصب الكروي في الدوري المصري

انطلق ماراثون الدوري المصري (2021 / 2022) الذي يشهد عودة الجماهير إلى المدرجات، لكن مع وضع ضوابط جديدة لمواجهة التعصب الكروي تتضمن الحبس وغرامة مالية.

ذكر ذلك موقع "صدى البلد" المصري، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن رابطة الأندية قررت عودة الجماهير إلى المدرجات بعدد ألف مشجع لكل فريق في جميع المباريات.

ولفت الموقع، في تقرير عن عودة الدوري المصري ، إلى أن قانون الرياضة، الذي أصدره مجلس النواب السابق يتصدى لظاهرة التعصب الكروي والتحريض على الشغب بين الجماهير بعقوبات رادعة.

وتشمل العقوبات الحبس مدة لا تقل عن عام واحد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 3 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من حض على التمييز العنصري أو الكراهية أثناء النشاط الرياضى.

ولفت التقرير إلى أن العقوبة تتضاعف إذا صدرت الأفعال العنصرية من جهة أو هيئة مشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو من أحد العاملين فيها.

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار الدوري المصري الممتاز عبر سبوتنيك