هل يصبح الإيطالي كونتي مديرا فنيا جديدا لمانشستر يونايتد؟

تسببت الهزيمة الثقيلة التي تلقاها فريق مانشستر يونايتد من نظيره ليفربول في الدوري الإنجليزي، في غضب جماهير النادي، التي طالبت برحيل المدير الفني النرويجي جونار سولشاير.

وأصبح اسم المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، من أكثر الأسماء المرشحة لقيادة فريق مانشستر يونايتد، بحسب صحيفة "المواطن" السعودية.

ويصنف مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 14 نقطة من 9 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن الإيطالي أنطونيو كونتي أبدى موافقة مبدئية لتدريب مانشستر يونايتد بعد مفاوضات غير رسمية بين الطرفين.

ولم تصدر إدارة الشياطين الحمر قرار بإقالة سولشاير حتى الآن، لكن اسم كونتي أصبح من أكثر الأسماء تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أعرب مستخدمو الموقع عن تمنياتهم لأن يتم إتمام الصفقة خاصة بعد تراجع سولشاير.