مهاجم منتخب مصر يتسبب في عاصفة من الانتقادات لمدرب جالاتا سراي التركي

تسبب اللاعب المصري الدولي مهاجم نادي جالاتا سراي التركي مصطفى محمد، في عاصفة من الانتقادات من قبل الجماهير للمدير الفني للفريق بعدما كان أحد أسباب الهزيمة أمام نظيره بيشكتاش في قمة الدوري التركي أمس الاثنين.

وكان مصطفى محمد قد أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 81 من المباراة كانت كافية لو تم تسجيلها بخروج جالاتا سراي بنقطة التعادل.

وعقب المباراة، كشف فاتح تريم في المؤتمر الصحفي أن مصطفى محمد هو من سدد الكرة من تلقاء نفسه دون انتظار زميله المكلف بتسديد ركلات الجزاء في الفريق وهو اللاعب سيكالداو.

وأضاف أنه سيعاقب مصطفى محمد بعد ما بدر منه خلال المباراة.

وحسب موقع "المصري اليوم"، هذه التصريحات جعلت جماهير الفريق تهاجم وتوجه انتقادات عنيفة على مواقع التواصل لمدرب الفريق، كما حملته مسؤولية الخسارة بداعي عدم سيطرته على مجريات الأمور داخل أرض الملعب.

يذكر أن جالاتا سراي خسر أمام بشكتاش بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري التركي.

تقدم جالاتا سراي عن ألكسندرو سيكالداو في الدقيقة 35، وعادل كيلي لارين لبيشكتاش النتيجة بعدها بـ 4 دقائق، وفي الدقيقة 19 دقيقة من الشوط الثاني عاد كيلي لارين ليسجل هدف الفوز لفريقه.

وتوقف رصيد جالاتا سراي عند 17 نقطة في المركز الثامن بعد هزيمة أمس، بينما رفع بيشكتاش رصيده للنقطة 20 محتلا المركز الثالث في ترتيب الدوري التركي.