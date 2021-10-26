الإعلان رسميا عن موعد مباراتي مصر مع أنغولا والغابون في تصفيات مونديال 2022

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنغولا والغابون، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات بتصفيات مونديال قطر 2022.

ووفقا لبيان اتحاد الكرة المصري، سيواجه منتخب مصر أنغولا على أرضها يوم 12 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة (السابعة بتوقيت غرينتش).

ثم يعود المنتخب المصري للقاهرة لمواجهة الغابون في الجولة الأخيرة بالقاهرة يوم 15 نوفمبر، في تمام التاسعة مساء (السابعة بتوقيت غرينتش).

وستقام مباراة مصر والغابون على ستاد الجيش ببرج العرب، كما طلب من الجهات الأمنية السماح بحضور 30 ألف مشجع.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه ليبيا بـ6 نقاط، ثم الغابون بـ4 نقاط، وأنغولا في المركز الأخير بـ3 نقاط.

يذكر أن قطر ستستضيف أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم تجرى في العالم العربي والشرق الأوسط، في الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 18 كانون الأول/ديسمبر 2022.