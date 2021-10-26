"كاف" يعلن موعد إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2022

ووفقا لموقع "يالاكورة"، قرر "كاف" في اجتماعه الذي عقد اليوم الأحد، عبر الفيديو كونفرانس إجراء القرعة يوم 23 ديسمبر المقبل.

ولكن في الوقت نفسه لم يحدد "كاف" تاريخ انطلاق مباريات دوري المجموعات لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأشار إلى شهر فبراير موعداً لإقامة المباريات، وذلك انتظارا لتحديد موعد نهائي لكأس العالم للأندية والتي تستضيفها الإمارات خلال الفترة المقبلة.

كما أكد "كاف" أيضا خلال الاجتماع علي موعد كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلي 6 فبراير من العام القادم 2022.

يذكر أن الأهلي المصري هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في أخر نسختين على التوالي على حساب الزمالك المصري وكايزرتشيفز الجنوب أفريقي.