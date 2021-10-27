شقيقتان روسيتان بطلتا مسابقة الجمباز الإيقاعي في اليابان

فازت الروسيتان الشقيقتان دينا وأرينا أفرينا، اليوم الأربعاء، بميداليات ذهبية وفضية في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي، المقامة في اليابان.

وحصدت دينا أفرينا على 29.125 نقطة ، بينما سجلت أختها أرينا 27.675 نقطة. بيما حلت في المركز الثالث البيلاروسية ألينا جورنوسكو، برصيد 27.300 نقطة.

وبدأت بطولة العالم للجمباز الإيقاعي في مدينة كيتاكيوشو اليابانية وتستمر للفترة من 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وتنتهي في 31 من الشهر نفسه.

Дина Аверина - 15-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике https://t.co/pqf7kzu2fR pic.twitter.com/Q9dfk0fOuo — Российский Стадион (@InfoSport_news) October 27, 2021

واحتلت لاعبة الجمباز الإيقاعي الروسية دينا أفرينا، في وقت سابق اليوم، المركز الثاني في نهائي الفردي الشامل للجمباز في أولمبياد طوكيو، حيث خسرت أمام لاعبة الجمباز الإسرائيلية لينوي أشرم بفارق 0.150 نقطة.

الجمباز الإيقاعي، هو نوع خاص من منافسات الجمباز مخصص للسيدات فقط، تقوم فيه اللاعبة بأداء حركات إيقاعية بشكل جمالي رشيق على أنغام الموسيقى وهي تحمل أداة في يدها.