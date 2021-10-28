"على ذمة ماركا"... تسريب يمنح ليفاندوفسكي جائزة الكرة الذهبية

أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن وثيقة تم تسريبها من مجلة "فرانس فوتبول" تؤكد أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيكون الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021.

وتظهر الوثيقة التي نشرتها الصحيفة حصول البولندي على 627 صوتا، ليحل في المركز الأول أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي الثاني والفرنسي كريم بنزيمة الثالث.

Le classement du Ballon d’Or 2021 aurait été leaké... 🤯👀👀



Robert Lewandowski remporterait son premier Ballon d’Or 😱🔥 pic.twitter.com/cAc7YdclT9 — labelfoot (@labelfoot1) October 27, 2021

هذا وأغلق التصويت على جائزة الكرة الذهبية نهاية الأسبوع الماضي، حيث شارك فيه مجموعة من المدربين والصحفيين وقادة المنتخبات الوطنية وسط منافسة مفتوحة بين ليفاندوفسكي وميسي وبنزيمة وجورجينيو ومحمد صلاح وكريستيانو رونالدو.

وبحسب القائمة فقد حل المصري محمد صلاح، في المركز الرابع متقدماً علي جورجينيو الخامس وكيليان مبابي السادس ونغولو كانتي السابع وإيرلينغ هالاند الثامن وكريستيانو رونالدو التاسع وكيفن دي بروين العاشر.

وجاء النجم الصاعد لبرشلونة، بيدري غونزاليس، في المركز الثامن عشر متفوقاً على البرازيلي نيمار جونيور التاسع عشر، فيما جاء النجم الجزائري رياض محرز في المركز العشرين.

وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان ما حصل في 2018، عندما تم تسريب القائمة والتي فاز خلالها الكرواتي لوكا مودريتش بالجائزة.