تشافي خليفة كومان في قيادة برشلونة

فحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن رئيس النادي الإسباني، خوان لابورتا، قد اختار تشافي لقيادة الفريق في المراحل القادمة.
وأفاد التقرير، بأن برشلونة وتشافي استقرا على أسماء الجهاز الفني المعاون الذي سيحضر معه، وبات على الفريق التفاوض مع نادي "السد" القطري من أجل عملية الانتقال.
هذا وكان برشلونة قد أعلن إقالة مدربه الهولندي كومان في ظل النتائج السيئة للفريق.
نادي برشلونة يقيل رونالد كومان من منصب مدرب الفريق الأول.— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 27, 2021
يود النادي الإعراب عن شكره وامتنانه لما قدمه كومان من خدمات للفريق، متمنياً له كل التوفيق في بقية مسيرته. pic.twitter.com/VTUmSJwb3g
ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد وريال سوسيداد وإشبيلية وريال بيتيس أصحاب الصدارة بـ21 نقطة.
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