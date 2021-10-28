تشافي خليفة كومان في قيادة برشلونة

أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى توصل نادي برشلونة لاتفاق مع تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري، لتولي القيادة الفنية للفريق.

فحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن رئيس النادي الإسباني، خوان لابورتا، قد اختار تشافي لقيادة الفريق في المراحل القادمة.

وأفاد التقرير، بأن برشلونة وتشافي استقرا على أسماء الجهاز الفني المعاون الذي سيحضر معه، وبات على الفريق التفاوض مع نادي "السد" القطري من أجل عملية الانتقال.

هذا وكان برشلونة قد أعلن إقالة مدربه الهولندي كومان في ظل النتائج السيئة للفريق.

نادي برشلونة يقيل رونالد كومان من منصب مدرب الفريق الأول.



يود النادي الإعراب عن شكره وامتنانه لما قدمه كومان من خدمات للفريق، متمنياً له كل التوفيق في بقية مسيرته. pic.twitter.com/VTUmSJwb3g — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 27, 2021

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد وريال سوسيداد وإشبيلية وريال بيتيس أصحاب الصدارة بـ21 نقطة.