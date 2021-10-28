برشلونة يعين مدربه الجديد خلفا للمقال رونالد كومان

عيّن نادي برشلونة الإسباني، بشكل رسمي، سيرغي باراخوان، مدربًا مؤقتًا للفريق خلفًا للمُقال رونالد كومان.

ونشر حساب برشلونة الرسمي على "تويتر" خبر تعيين سيرغي باراخوان مدربًا مؤقتًا للفريق خلفًا للمقال رونالد كومان.

LATEST NEWS | Sergi Barjuan, new interim manager of FC Barcelona More info: https://t.co/XhkvtE1q9L pic.twitter.com/IV77rw7vXP — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2021

هذا وكان برشلونة قد أعلن إقالة مدربه الهولندي كومان في ظل النتائج السيئة للفريق.

وأشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى توصل نادي برشلونة لاتفاق مع تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري، لتولي القيادة الفنية للفريق.

سيرغي بارخوان (مواليد 1971) هو لاعب كرة قدم إسباني دولي سابق كان يلعب كمدافع. اعتزل اللعب عام 2005 مع أتلتيكو مدريد، سبق له أن لعب في كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده.

بدأ مسيرته الرياضية عام 1992 مع نادي برشلونة، ولعب خلال مسيرته 394 مباراة سجل خلالها 10 أهداف.