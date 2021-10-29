"تويتر" يحظر حساب لاعب روما بسبب معاداته "المثلية"

وبدأت القصة حينما أعلن اللاعب الأسترالي جوش كافالو عن هويته الجنسية "مثلية الجنس" عن طريق فيديو على موقعه في "تويتر".

.@JoshuaCavallo is the first top-flight professional footballer to come out as gay. I’m sending him a whole lot of love today. https://t.co/Yh6dRUJHXB — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) October 27, 2021

حيث دعمه بعض اللاعبون والمنظمات على قراره بإعلان نفسه مثلي الجنس كأول لاعب كرة قدم يعلن عن ذلك.

You are a Champion. Fotball is for everybody. Big respect 🏳️‍🌈 https://t.co/WhQkl2H1u0 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 27, 2021

​ولكن شوموردوف أيد رأيًا آخر في هذا الخصوص، حيث غرد على حسابه الشخصي: "أنا لاعب كرة قدم، ولست راضيًا عن ذلك، لست مرتاحًا على الإطلاق.. تخيّل أن يلعب أطفالك كرة القدم مع المثليين، تبًا لا! لماذا الناس يتقبلون ذلك كأنه طبيعي، الرجال للنساء والنساء للرجال.. أستغفر الله".

It’s all about freedom of expression on twitter untill Eldor Shomurodov chose to express himself wtf 😂

تم قفل حسابه لمجرد التعبير عن رائيه #shomurodov_we_are_with_you pic.twitter.com/6kXxbZZkMJ — Ahmed ElJamal (@eljamal_ahmed) October 29, 2021

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