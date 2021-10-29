يويفا يعاقب نادي أونيون برلين بسبب "سلوك عنصري" من جمهوره

أمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة، نادي أونيون برلين الألماني بإغلاق جزء من مدرجات ملعبه خلال مباراته الأوروبية المقبلة بسبب "سلوك عنصري" قام به جمهوره في مباراة في دوري المؤتمر الأوروبي للعبة الشعبية في الشهر الماضي.

وقال "يويفا" إن الإساءة العنصرية وقعت خلال فوز أونيون برلين على مكابي حيفا الإسرائيلي 3-0 في دور المجموعات في الملعب الأولمبي ببرلين في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، وفقا لـ "رويترز".

وإلى جانب إغلاق قطاعين من ملاعب الاستاد المخصصة للجمهور المحلي فرض يويفا على النادي الألماني أيضا وضع لافتة كبيرة في الملعب تحمل عبارة "لا للعنصرية" خلال مباراته المقبلة في نفس البطولة على أرضه.

والمباراة المقبلة لأونيون برلين في دوري المؤتمر الأوروبي على أرضه ستكون في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في مواجهة فينوورد روتردام الهولندي.