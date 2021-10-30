منتخب الكويت الأولمبي يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم

تأهل منتخب الكويت الأولمبي لكرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، إثر فوزه المنتخب السعودي (2 - 1) في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن التصفيات المؤهلة للنهائيات.

أقيمت المباراة، اليوم السبت، في أوزبكستان وسجل فراس البريكان، هدف المنتخب السعودي، بينما سجل هدفي المنتخب الكويتي عيد الرشيدي ويوسف الرشيدي، بحسب خبر عن المباراة لشبكة "العربية نت".

وبهذه النتيجة يكون المنتخب الكويتي قد تأهل رسميا إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما بغض النظر عما ستسفر عنه نتائج باقي فرق المجموعة.

وتضم مجموعة الكويت كل من السعودية وأوزبكستان وبنغلاديش.

يذكر أن المنتخب الكويتي فاز يوم الأربعاء الماضي منتخب بنغلاديش بهدف نظيف، بينما من المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي منتخب بنغلاديش الثلاثاء المقبل، بعدما تعادل في أولى مواجهاته أمام الأوزبكي بهدفين لكل منهما.

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