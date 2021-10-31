الملاكم الروسي رجب بوتاييف يحقق لقب رابطة الملاكمة العالمية في وزنه...فيديو

فاز الملاكم الروسي رجب بوتاييف على الأمريكي جمال جيمس في المباراة النهائية من منافسات بطولة رابطة الملاكمة العالمية في وزن المتوسط

المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأحد في لاس فيغاس، انتهت بفوز الملاكم الروسي بالضربة القاضية في الجولة التاسعة.

بالنسبة لبوتايف البالغ من العمر 27 عامًا، كان هذا الانتصار الرابع عشر (11 بالضربة القاضية) في 14 مباراة. أما جيمس، 33 عاما، عانى من هزيمة ثانية مع 27 فوزا (12 بالضربة القاضية).