الميلان يستبق مباراته مع روما بـ"عرض" على طريقة "الهالوين"... فيديو

استهل نادي إيه سي ميلان تحضيراته لقمة الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم بفيديو طريف مستوحى من "الهالوين".

ونشر الميلان على موقعه الرسمي الناطق بالعربية على "تويتر" مقطع فيديو يتضمن أهم أهدافه على خصمه في أمسية اليوم.

وبدأ الفيديو بعبارة: "إنها ليلة مليئة بالأشباح ولكننا لا نخاف" وتم تعديل أشكال اللاعبين حيث تم تركيب أشكال عفاريت عليهم وتم ملء الفيديو بالأشباح وتحولت الكرات العادة إلى كرات لهب مشعة أثناء دخولها الهدف.

​وختم الفيديو بعبارة هالوين سعيد "هابي هالوين".

وشهدت تشكيلة الميلان المستدعاة للمباراة غياب عدة لاعبين أهمهم الحارس مينيان للإصابة بالكف، والمهاجم أنتي ريبيتش للإصابة أيضًا، فيما عاد براهيم دياز بعد غياب طويل عن الملاعب.

ويحل "الروسونيري" ضيفا اليوم على نادي "ذئاب العاصمة" روما في ملعب الأوليمبيكو طامحًا لتوسيع فارق الصدارة مع منافسيه.

ويتصدر الميلان ترتيب الدوري الإيطالي مع نابولي الذي يلعب مع ساليرنيتانا اليوم الأحد.

بينما يحل روما بالمركز الرابع خلف إنتر ميلانو، وتأمل كتيبة المدرب جوزيه مورينيو بالاقتراب أكثر من الصدارة أو على الأقل ضمان مركز مؤهل لدوري الأبطال.