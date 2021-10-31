إنتر ميلان يفوز على أودينيزي ويصعد في جدول ترتيب الدوري الإيطالي... فيديو

حقق فريق إنتر ميلان فوزا ثمينا على ضيفه أودينيزي، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر الكالتشيو، ليتقدم الفريق إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 24 ليأتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 4 نقاط خلف فريقى نابولي وميلان ولكل منهما 28 نقطة في المركزين الأول والثاني على الترتيب، فيما يتجمد رصيد أودينيزي عند النقطة 11 في المركز الـ 14.

ويتقاسم نابولي وميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة من 10 مباريات، إلا أن الأول يتفوق بفارق الأهداف، فيما يحتل فريقي روما وأتالانتا المركزين الرابع والخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة لكل منهما.

وتراجع فريق يوفنتوس إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الايطالي، برصيد 15 نقطة، عقب الخسارة التي مني بها الفريق من مضيفه فريق هيلاس فيرونا 2-1، فيما قفز فيرونا للمركز السابع بنفس الرصيد من النقاط.