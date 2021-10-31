محمد الشناوي في قائمة العظماء... ومرشح لجائزة مهمة

اللاعب المصري محمد الشناوي، بات على موعد مع إنجاز كروي جديد، بترشحه لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم خلال العام الجاري.

وأعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS) المرشحين للجائزة التي ضمت 20 لاعبا، من بينهم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، والمنتخب المصري.

وهي الجائزة التي فاز بها نوير عملاق بايرن في 2020، ومن قبله فاز بها أليسون حارس مرمى ليفربولفي 2019، بينما كانت من نصيب كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في 2018.

الشناوي ضمن قائمة أفضل حراس العالم في 2021 حسب الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء🧤🔝 pic.twitter.com/uCFrRCGToR — Yallakora (@Yallakoranow) October 31, 2021

​وشملت القائمة إلى جانب محمد الشناوي، جيانلويجي دوناروما (إيطاليا - ميلان/باريس سان جيرمان)، وتيبو كورتوا (بلجيكا - ريال مدريد)، وكاسبر شمايكل (الدنمارك - ليستر سيتي)، وجوردان بيكفورد (إنجلترا - إيفرتون)، وديفيد دي خيا (إسبانيا - مانشستر يونايتد)، ومانويل نوير (ألمانيا - بايرن ميونيخ)، وإديرسون (البرازيل - مانشستر سيتي)، وإدوارد ميندي (السنغال - تشيلسي)، وإميليانو مارتينيز (الأرجنتين - أستون فيلا)، يان أوبلاك (سلوفينيا - أتليتكو مدريد)، وبيتر جولاسي (المجر - لايبزيج)، وكيلور نافاس (كوستاريكا - باريس سان جيرمان)، وأليسون (البرازيل - ليفربول)، وأندري أونانا (الكاميرون - أياكس)، ومات تورنر (أمريكا - نيوإنجلاند ريفولوشن)، وأندري بلاك (جامايكا - فيلادلفيا يونيون)، وبيدرو جاليسي (بيرو - أورلاندو سيتي)، وجييرمو أوشوا (المكسيك - أمريكا سي إف)، وأمير عابدزاده (إيران - ماريتيمو).

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم الفائز بالجائزة في نهاية نوفمبر المقبل.

وسبق وأعلن حصول ليف ياشين، أحد أشهر حراس المرمى على الإطلاق، وأسطورة الاتحاد السوفيتي، على جائزة أفضل حارس في القرن العشرين، بينما حصل جيانلويجي بوفون أيقونة إيطاليا على جائزة أفضل حارس خلال العقد الأول من القرن الحالي.