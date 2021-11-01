"أكبر عودة في تاريخ الرياضة"...ماكغريغور يعود للانتقام...فيديو

أعلن بطل الفنون القتالية السابق الإيرلندي، كونور مكغريغور، عودته إلى حلبات القتال بعد تعرضه لإصابة أبعدته عنها.

ونشر مكغريغور مقطعا مصورا على صفحته الخاصة على "إنستغرام"، معلنا عودته الى الحلبات شاكرا بالوقت نفسه فريق الأطباء ومساعديه لعودته، وأوضح أنه يجب عليه العمل ليصبح جاهزا.

كما وتوعد بالعودة والانتقام على طريقة أرنولد شواريزينغير.واختتم قائلا "استعد لأكبر عودة في تاريخ الرياضة".

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يذكر أن الإيرلندي يتعافى من إصابة تعرض لها وتسببت بكسر في قدمه، في بطولة "UFC 264" للفنون القتالية المختلطة التي أقيمت فجر11 يوليو/تموز، بتوقيت موسكو.

كان منافس كونور بطل الدوري المؤقت السابق في قسم الوزن الخفيف، الأمريكي داستن بوارير. فاز في الجولة الأولى.