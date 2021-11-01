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    ملعب الثمامة

    متطوعو اللجنة العليا للمشاريع والإرث يتطلعون إلى كأس العرب...صور

    © Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
    رياضة
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    بعد مساهمتهم في التنظيم الناجح لافتتاح استاد الثمامة الشهر الماضي، يستعد متطوعو اللجنة العليا للمشاريع والإرث لاستقبال بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021.

    شارك في الإعلان عن جاهزية الاستاد ما يزيد عن 800 متطوع من 49 جنسية من خمس قارات، قدموا الدعم في العديد من الجوانب التشغيلية من بينها تسليم بطاقة المشجع، وإدارة خدمات المشجعين، وتقديم الدعم لممثلي وسائل الإعلام

    وجاءت تلك الخطوة في إطار الإعداد لتنظيم الاستحقاقات الرياضية المقبلة، وأولها بطولة كأس العرب التي تنطلق منافساتها نهاية الشهر الجاري، وإكساب المتطوعين المزيد من الخبرات وصولاً إلى مونديال قطر 2022.

    متطوعو اللجنة العليا للمشاريع والإرث يتطلعون إلى كأس العرب
    © Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
    متطوعو اللجنة العليا للمشاريع والإرث يتطلعون إلى كأس العرب

    من جهتها أشادت رشا القرني، مدير إدارة القوى العاملة والمتطوعين في اللجنة المنظمة لنهائي كأس الأمير 2021، بجهود المتطوعين الذين عملوا بكل جد، وأسهموا بدور فاعل في تدشين استاد الثمامة، وقالت: "أبدى فريق المتطوعين في اللجنة العليا مجدداً حماساً لافتاً خلال افتتاح الصرح المونديالي الجديد، وأتقدم بالشكر لهم جميعاً لما قدموه من عمل والتزام بأداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية".  

    وأعربت القرني عن تطلعها لمشاركة المزيد من المتطوعين في الاستحقاقات الرياضية القادمة وعلى رأسها بطولة كأس العرب والتي ستشهد مشاركة قرابة خمسة آلاف متطوع، وقالت: "يسرنا الترحيب بالمزيد من المتطوعين للعمل معنا في تنظيم بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ التي تنطلق منافساتها نهاية الشهر الجاري، فيما نواصل الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم بعد نحو عام واحد من الآن."

    وأجرى موقع "Qatar2022.qa" لقاء مع أربعة من فريق المتطوعين خلال افتتاح استاد الثمامة، للحديث عن تجربة المشاركة في تنظيم الحدث، وعن قيم التطوع والمشاركة المجتمعية.

    متطوعو اللجنة العليا للمشاريع والإرث يتطلعون إلى كأس العرب
    © Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
    متطوعو اللجنة العليا للمشاريع والإرث يتطلعون إلى كأس العرب

    ضم فريق المتطوعين المواطن القطري حبيب خلفان البالغ من العمر 35 عاماً، الذي يعمل موظفاً في أحد البنوك المحلية، وقدم الدعم لفريق الإعلام خلال نهائي كأس الأمير، ومن بينها مهام التصوير الفوتوغرافي.

    وتحدث خلفان عن منافع العمل التطوعي والآثار الإيجابية التي تعود على الفرد من المشاركة في مثل هذه الأحداث، وقال: "تعلمت الكثير من تجربة التطوع مع فريق اللجنة العليا، وحققت العديد من الفوائد أهمها تعزيز الثقة بالنفس وتقدير الذات. وأحث الجميع على خوض هذه التجربة الرائعة والتي تتيح اكتساب العديد من المهارات المعرفية والعملية، وصقل الخبرات والقدرات في كثير من المجالات".

    وتولت اليونانية إيرين ثيودوروبولو، 39 عاماً، والتي تقيم في قطر منذ 11 عاماً، مهمة إرشاد المشجعين إلى مقاعدهم والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم خلال افتتاح الاستاد الجديد.

    متطوعو اللجنة العليا للمشاريع والإرث يتطلعون إلى كأس العرب
    © Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
    متطوعو اللجنة العليا للمشاريع والإرث يتطلعون إلى كأس العرب

    وأبدت إيرين، التي تعمل أستاذة للغويات في جامعة قطر، إعجابها بتصميم استاد الثمامة، كما أكدت رغبتها بالمشاركة في هذا الإنجاز التاريخي منذ فوز قطر بحق استضافة كأس العالم، مشيرة إلى أنها فرصة استثنائية قد لا تتكرر لكثير من المتطوعين.

    انتقل بيلفن بيني توماس، 19 عاماً، مع عائلته للإقامة في قطر وهو في عمر العامين، وقد ساعد المشجعين على مسح رمز بطاقة المشجع عند الدخول إلى الاستاد، وأكد أن محور العمل التطوعي يتمثل في بناء العلاقات، إلى جانب تعلم المهارات، والانخراط في مزيد من التجارب التي تثري المعرفة.

    متطوعو اللجنة العليا للمشاريع والإرث يتطلعون إلى كأس العرب
    © Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
    متطوعو اللجنة العليا للمشاريع والإرث يتطلعون إلى كأس العرب

    وقال بيلفن: "أعتبر لقاء أفراد جدد في كل فعالية أشارك فيها من أبرز المزايا التي يقدمها العمل التطوعي، إضافة إلى الخبرات الغنية التي أحصل عليها، والتي تسهم في بناء وتنمية الشخصية".

    من جانبه أكد المتطوع القطري حمد محمد علي، 25 عاماً، والذي كان ضمن فريق إدارة خدمات المشجعين خلال افتتاح الاستاد، اعتزازه بالمشاركة في الحدث الهام، مشيراً إلى أهمية العمل التطوعي في تعزيز شعور الانتماء وصقل الشخصية وتطويرها.

    وأضاف حمد، الطالب في كلية القانون بجامعة لوسيل: "شعرت بسعادة كبيرة للمشاركة في تنظيم افتتاح استاد الثمامة، الذي يبعث لدينا جميعاً مشاعر الاعتزاز والفخر، حيث يحتفي بتقاليدنا العريقة التي نحافظ عليها جيلاً بعد آخر. لقد أدركت من خلال تجربة التطوع أهمية تخصيص جزء من وقتي للإسهام في خدمة المجتمع ورد جزء من الجميل لوطني الذي قدم وما يزال يقدم لنا الكثير".

    متطوعو اللجنة العليا للمشاريع والإرث يتطلعون إلى كأس العرب
    © Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
    متطوعو اللجنة العليا للمشاريع والإرث يتطلعون إلى كأس العرب

    انظر أيضا:

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