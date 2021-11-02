بعد مشاكل في القلب...برشلونة يعلن مدة غياب أغويرو

ونشر النادي على صفحته الخاصة على "تويتر" بيانا أعلن فيه غياب الأرجنتيني، جاء فيه "خضع سيرخيو أغويرو للتشخيص والعلاج على يد الدكتور جوزيب بروغادا. سيغيب عن الملاعب ليتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تقييم فعالية العلاج ومن ثم تحديد وتيرة تعافيه".

⚠️ خضع سيرخيو أغويرو للتشخيص والعلاج على يد الدكتور جوزيب بروغادا. سيغيب عن الملاعب ليتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تقييم فعالية العلاج ومن ثم تحديد وتيرة تعافيه pic.twitter.com/xSbVDtvC2J — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 1, 2021

وكان الأرجنتيني قد خرج من لقاء ألافيس، ببطولة الدوري يوم السبت بعد أن شعر بضيق في الصدر.

وأعلن برشلونة عن أنه تم نقل أغويرو إلى المستشفى لإجراء اختبارات على القلب بعدما عانى من ضيق في القفص الصدري خلال المباراة.

⚠️ تم نقل سيرخيو أغويرو إلى المستشفى لإجراء اختبارات على القلب بعدما عانى من ضيق في القفص الصدري خلال المباراة pic.twitter.com/XVUsWTcJIN — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 30, 2021

يذكر أن أغويرو غاب عن أول 9 مباريات لبرشلونة في الموسم الحالي بسبب الإصابة قبل أن ينجح في تسجيل ظهوره الأول بقميص برشلونة.